UOKiK: Postępowanie wobec Ikea Industry Poland, w sprawie zatorów płatniczych

IKEA Industry należy do Grupy Inter IKEA. Fot. Shutterstock

UOKiK wytypował kolejne podmioty względem których wszczął postępowania administracyjne w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Wśród nich jest Ikea Industry Poland.

Tym razem badany przez UOKiK okres, w którym przedsiębiorcy potencjalnie mogli się opóźniać z zapłatą, to 3 kolejne miesiące na przełomie 2020 i 2021 roku.

UOKiK interweniuje u kolejnych podmiotów, co do których ma podejrzenia, że nadmiernie opóźniają się z zapłatą swoim kontrahentom. Tym razem przeprowadzona przez Urząd działania wykazała ryzyko powstania zatorów płatniczych m. in. w branży rolno-spożywczej. Analiza UOKiK wykazała również większe prawdopodobieństwo nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych w sytuacji, gdy wystawcą faktury jest osoba indywidualna prowadząca działalność gospodarczą, a nabywcą towaru lub usług spółka prawa handlowego, której wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro.

- W ten sposób wytypowano kolejne podmioty względem których Prezes UOKiK wszczął postępowania administracyjne w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych – iformuje UOKiK. Są to: Ikea Industry Poland, Kuehne+Nagel, Pfeifer & Langen Polska, Kampol-Fruit, Polmlek Grudziądz, Przedsiębiorstwo Drobiarskie Drobex, Zakłady Drobiarskie Farmio i Real S.A.