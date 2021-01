UOKiK przebadał właściwości chemiczne 11 próbek zabawek. Zakwestionowano 2

Fot. Shutterstock

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził 12 modeli zabawek. Okazało się, że 4 z nich było źle oznakowanych. 2 z 11 sztuk zawierało niedozwolone stężenie fosforanu tris.

Kontrole przeprowadziły 4 wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Lublin). Ich celem była ocena, czy zabawki oferowane na rynku polskim spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek i są bezpieczne dla dzieci.

Badano między innymi właściwości chemiczne zabawek. Badania przeprowadziło Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej z siedzibą w Łodzi pod kątem występowania alergenów oraz środków opóźniających palność .

Łącznie przebadano laboratoryjnie 11 próbek zabawek, z czego zakwestionowano 2 próbki. Niezgodność dotyczyła książeczki do kąpieli i kostki, które zawierały niedozwolone stężenie fosforanu tris (2-chloro-1-metyloetylu) (TCPP) - odpowiednio 48 mg/kg oraz 18,7±4,7 mg/kg . Substancja ta odpowiada za opóźnienie spalania materiału. Nie stwierdzono w zabawkach występowania niedozwolonych substancji alergizujących.

W 1 przypadku, w którym stwierdzono niezgodności formalne (np. braki w ostrzeżeniu „0-3”) inspektorzy IH wystąpili do przedsiębiorcy odpowiedzialnego za wprowadzenie zabawki do obrotu, z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. W 2 przypadkach (negatywne wyniki badań laboratoryjnych) skierowano do UOKiK wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych. Sprawy są obecnie analizowane.