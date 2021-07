UOKiK przetestował kubki termiczne

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przetestował 10 modeli kubków termicznych, fot. za UOKiK.gov.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przetestował 10 modeli kubków termicznych. W jaki sposób radzą sobie z utrzymywaniem temperatury napoju, jak funkcjonalne jest ich zamknięcie oraz czy są szczelne i wytrzymałe na upadki?

- Nie wszyscy producenci informują o parametrach, które z punktu widzenia konsumenta są niezbędne do podjęcia optymalnej decyzji o zakupie produktu. Kontynuujemy zatem edukacyjny cykl badań „UOKiK testuje” i tym razem bierzemy pod lupę kubki termiczne – tłumaczy Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. - W najnowszym raporcie doradzamy konsumentom, na co powinni zwrócić uwagę wybierając tego typu produkt. Zbadaliśmy jak długo kubki termiczne utrzymują zimne i ciepłe temperatury napojów, czy ich zamknięcia są funkcjonalne, a także czy są szczelne. Zweryfikowaliśmy, czy kubki wytrzymują upadki z wysokości 1 metra oraz czy się nagrzewają pod wpływem gorącej zawartości. Sprawdziliśmy również jaka ilość płynu rzeczywiście mieści się w kubku oraz jak znosi on mycie w zmywarce – dodaje prezes UOKiK.

Jak wybierano kubki termiczne?

Do badań wytypowano 10 modeli kubków termicznych na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego przez Inspekcję Handlową w kwietniu 2021 r. w sklepach internetowych i stacjonarnych w całej Polsce. Rozeznanie cenowe inspektorzy przeprowadzili w czerwcu 2021 r. Badania wykonali pracownicy laboratorium UOKiK w Bydgoszczy, które posiada akredytację zgodną z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Wszystkie modele kubków były sprawdzane przy użyciu tych samych urządzeń, w taki sam sposób i w tych samych warunkach. Kubki przeszły w sumie 228 testów, podczas których uzyskaliśmy 904 wyniki cząstkowe.