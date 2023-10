Upadłość Go Sportu prześwietli prokuratura. Chodzi o inwentaryzację

Zlecenie na inwentaryzację Go Sportu budzi wątpliwość

Ministerstwo sprawiedliwości zaczęło analizować wzajemne zlecenia pomiędzy kancelariami i spółkami syndyka Krzysztofa Gołąba i Zimmermana przy okazji innych upadłości. Jak pisze Onet.pl umowy szły w dwie strony.

W tym przypadku Go Sportu syndykiem została kancelaria "Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja". Na początku upadłości Go Sportu wynajęła jedną z firm Krzysztofa Gołąba. Zleciła jej przeprowadzenie inwentaryzacji, czyli sprawdzenie i policzenie, co znajduje się w magazynach Go Sportu.

Onet.pl pisze, że kancelaria byłego sędziego Zimmermana zleciła inwentaryzację Go Sportu spółce G&B z Warszawy, a na umowie wpisano olbrzymią kwotę ponad 1,8 mln zł netto za spisanie stanu 25 sklepów i dwóch magazynów.

Za spółką G&B stoi zawieszony obecnie syndyk Krzysztof Gołąb. Założył ją przed wieloma laty z emerytowanym politykiem PSL-u Aleksandrem Bentkowskim, byłym ministrem sprawiedliwości

Całą sprawę opisuje Onet.pl