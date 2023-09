Upalny wrzesień wpłynie na spadki sprzedaży Grupy H&M

H&M przewiduje, że sprzedaż we wrześniu 2023 r. spadnie o 10 procent w walutach lokalnych w porównaniu do września 2022 roku. Wpływ na to ma działalność zaniechana w Rosji, co odpowiada 4 punktom procentowym ww. spadku. Druga przyczyna to wyjątkowo upalna pogoda na kilku europejskich rynkach spółki, co będzie miało istotny negatywny wpływ na sprzedaż we wrześniu.