Usunęli dowody, które mogły świadczyć o ustalaniu cen ekspresów do kawy. Zapłacą 11 mln zł kary

Prezes UOKiK może w szczególnych przypadkach przeprowadzać niezapowiedziane przeszukania w siedzibach przedsiębiorców. To narzędzie stosowane w sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie, że dany podmiot posiada dowody na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, które mogą być istotne w sprawie. Przeszukanie może być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zgody sądu. Przedsiębiorca ma wówczas obowiązek wpuścić pracowników Urzędu do budynków i lokali, a także udostępnić wszelkie dokumenty, telefony używane do celów służbowych oraz inne nośniki danych.

Przeszukania w spółkach Jura Poland i Euro–net

Pod koniec listopada 2022 r. pracownicy UOKiK za zgodą sądu i w asyście Policji przeszukali siedziby kilku spółek, ramach postępowania wyjaśniającego dotyczącego podejrzenia niedozwolonego ustalania cen ekspresów do kawy marki Jura. W dwóch przypadkach: Jura Poland i Euro–net doszło do utrudniania przeszukania.

- Spółki Jura Poland i Euro-net w podobny sposób utrudniły nasze działania. Pracownicy tych spółek, po otrzymaniu informacji o rozpoczęciu przeszukania, usunęli wiadomości z komunikatorów zainstalowanych na ich telefonach wykorzystywanych do celów służbowych. Mogło to utrudnić zebranie dowodów na niedozwolone porozumienie, w efekcie którego nabywcy ekspresów Jura mogli płacić drożej za te produkty. Dlatego nałożyłem na spółki kary finansowe w łącznej wysokości 11 mln zł – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Euro-net i Jura Poland

Po rozpoczęciu przez UOKiK przeszukania w firmie Euro-net, jej pracownik usunął treści z telefonu wykorzystywanego w celach służbowych. Były to konwersacje z przedstawicielami Jura Poland prowadzone na komunikatorze WhatsApp. Podobna sytuacja miała miejsce w firmie Jura Poland. Pracownicy UOKiK ustalili, że jeden z menadżerów sprzedaży usunął wszystkie konwersacje z aplikacji WhatsApp. Nastąpiło to już po otrzymaniu informacji o rozpoczęciu przeszukania. W toku późniejszych czynności pracownik przyznał, że wykasował rozmowy na temat produktów Jura.

Za utrudnianie przeszukania Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości 10 mln zł na Euro-net oraz 1 mln zł na Jura Poland. Decyzje nie są prawomocne, przysługuje od nich odwołanie do sądu. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wszczęcia postępowań, za utrudnianie przeprowadzenia przeszukania groziła kara wysokości do równowartości 50 mln euro. Prezes Urzędu ustalając wysokość kar pieniężnych uwzględnił m.in. okoliczności naruszenia przepisów, a także ich wpływ na przebieg i termin zakończenia postępowania.

Sprawa ustalania cen ekspresów do kawy marki Jura trwa i jest obecnie na etapie postepowania wyjaśniającego. Oznacza to, że prowadzone jest ono w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas Prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Menadżerom odpowiedzialnym za zawarcie zmowy grozi z kolei kara pieniężna w wysokości do 2 mln zł.