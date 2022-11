Uszlachetniony olej napędowy w cenie zwykłego diesla na stacji paliw Moya

ON MOYA Power zapewnia niższe spalanie, większą moc silnika, a także redukuje osady z wtryskiwaczy i układu paliwowego. Co więcej, ułatwia także rozruch silnika na zimno, co jest szczególnie istotne zimą.

W skład pakietu dodatków wzbogacających paliwo ON MOYA Power wchodzą: detergenty, przywracające i utrzymujące czystość wtryskiwaczy, składniki przeciw pienieniu, inhibitor, chroniący przed korozją składnik smarnościowy, przeciwdziałający zatarciu pomp paliwowych, odwaniacz, niwelujący nieprzyjemny zapach oraz stabilizator, poprawiający stabilność paliwa, a także depresator, ułatwiający rozruch silnika przy niskich temperaturach.

Paliwo ON MOYA Power dostępne jest obecnie w cenie standardowego diesla na wybranych stacjach paliw MOYA w każdy wtorek do odwołania.