Vabun idzie na sprzedaż

Zarząd Vabun S.A w sprawie podjęcia decyzji o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych poinformował, iż po dokonaniu analizy struktury organizacyjnej spółki, składników majątku oraz potencjału rozwoju spółki w obecnym modelu biznesowym, zarząd podjął decyzję o wyborze opcji polegającej na sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez wydzielenie ze struktur zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jej sprzedaży na rzecz podmiotu trzeciego powiązanego lub nie powiązanego ze spółką, a następnie połączeniu z innym podmiotem działającym w innej, bardziej perspektywicznej branży.

Decyzja zarządu spółki dotycząca zamiaru wyodrębnienia i sprzedaży ZCP odnosi się do działalności spółki w zakresie produkcji i sprzedaży perfum oraz kosmetyków. Wśród najistotniejszych elementów składowych ZCP znajdować będą się m.in.: prawa do nazwy i marki „Vabun” (wszelkie prawa do nazw, jej wykorzystywania w celach własnych i zarobkowych, logo, znak graficzny itd.); prawa do strony internetowej (loginy, treści, zawartość, zdjęcia, filmy, sklep internetowy, prawa do domen); projekty graficzne i wykrojniki opakowań perfum linii oraz komponenty perfum marki oraz towary magazynowe i towar wg stanów magazynowych (perfumy, żele perfumowane).

Na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania wyceny wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółki zdecydowano, że wartość wkładów niepieniężnych wnoszona przez założycieli do spółki wyceniona na łączną wartość 325.000,00 zł jest w pełni uzasadniona i odpowiada ich wartości godziwej.

W związku z powyższym zarząd podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu finalizacji procesu sprzedaży ZCP. Proces sprzedaży powinien zakończyć się w terminie do 3 miesięcy.

