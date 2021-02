Value Media i Media Insight wygrywają przetarg eobuwie.pl i Modivo

W wyniku rozstrzygniętego przetargu Value Media (Group One) oraz The Media Insight (Group M) zajmą się strategią, planowaniem i zakupem mediów dla marek eobuwie.pl oraz Modivo. Value Media będzie odpowiedzialne za zakup kampanii telewizyjnych na rynku polskim oraz zakup mediów w Chorwacji i Włoszech, The Media Insight będzie obsługiwać Czechy, Bułgarię, Węgry, Słowację, Litwę, Rumunię oraz Grecję.

Współpraca wspomnianych agencji z eobuwie.pl oraz Modivo już wystartowała. Zadaniem Value Media i Media Insight jest obsługa najbliższej kampanii wiosennej. Agencje konkurowały w przetargu z PHD Media Direction, Zenith, Carat oraz Havas Media, które dotychczas obsługiwało tego klienta.

Agencje przedstawiły strategię, która współgra z naszymi planami dynamicznego rozwoju marki przy zachowaniu konkurencyjnych kosztów zakupu mediów. Stawiamy na odświeżenie komunikacji, zwłaszcza jej tonu oraz kanałów, w których będzie prowadzona - komentuje Marcin Grzymkowski, prezes eobuwie.pl SA i założyciel sklepu internetowego z modą Modivo.