Venezia debiutuje w Galerii Jurajskiej

Przywrócenie oferty Galerii Jurajskiej przyniosło także "odmrożenie" planów wielu najemców, w tym marek, które jeszcze przed lockdown'em szykowały się do otwarcia czy relokacji. Widać to już w pierwszych dniach po reaktywacji działalności z pełniejszą ofertą. Jednym z najemców, który zdecydował się otworzyć salon jest Venezia.

- Ostatnie tygodnie nie zniechęciły naszych najemców ani do planowanych miesiącami otwarć, ani do prac nad nową odsłoną swoich lokali. W efekcie, rozruch naszego centrum handlowego odbywa się nie tylko z udziałem ponad 93% najemców, którzy już mogą działać, ale także z nowymi markami. Marki, które jeszcze nie otworzyły swoich sklepów, planują to zrobić lada dzień - mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej

Wśród nowości, które klienci od 4 maja mogą znaleźć w ofercie Galerii Jurajskiej jest salon z butami i galanterią skórzaną Venezia. Najemca ten, debiutujący w częstochowskim centrum handlowym, zajął lokal mający aż 186 m kw. - Cieszy nas to, że pomimo sytuacji, jaka dziś panuje na rynku, marki nie rezygnują z otwarć w Galerii Jurajskiej. Wręcz przeciwnie, ostatnie tygodnie wykorzystały na przygotowanie się do nich. To pokazuje, jak duże jest dziś zaufanie do naszego centrum jako stabilnego partnera biznesowego, także w tych trudnych czasach - dodaje Anna Borecka-Suda.

Venezia to już 13 salon z butami i galanterią skórzaną. Oprócz niej działają tutaj także sklepy m.in. m.in. Kazar, Deichmann, CCC, Ochnik, eObuwie.pl, Gino Rossi, Ryłko, Wojas i Befado.