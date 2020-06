Vision Express powiększył swoją sieć o cztery nowe salony

W maju do sieci Vision Express w Polsce dołączyły kolejne salony znajdujące się w: Chełmie, Otwocku, Siedlcach oraz Kędzierzynie Koźlu, z czego pierwsze trzy z wymienionych otworzyły się w nowo powstałych centrach handlowych.

Łącznie to już 228 punktów sprzedaży i usług medycznych zlokalizowanych w 115 miastach. Jak zapowiada Dyrektor Generalny Thanos Iliopoulos, w drugiej połowie roku planowane są następne otwarcia. Sieć Vision Express działa na polskim rynku już od 26 lat. W 2019 roku firma docierała ze swoją ofertą do klientów w 222 salonach, zlokalizowanych w ponad 100 miastach, a w pierwszym kwartale br. liczba ta wzrosła do 224 Natomiast w samym maju otwarto 4 nowe punkty w: Galerii Chełm – salon o powierzchni 72 metrów kw., Galerii Kupieckiej w Otwocku – salon o powierzchni 73,5 metrów kw., Stop Shop w Siedlcach – salon o powierzchni 48,3 metrów kw. oraz w CH Odrzańskie Ogrody w Kędzierzynie Koźlu – salon o powierzchni 73,19 metrów kw.

- Wraz z kolejnym otwarciami niezmiennie realizujemy przyjętą misję, czyli rozbudowujemy sieć naszych salonów i poszerzamy zakres oferowanych w nich usług medycznych. Chcemy docierać do jak najszerszego grona Polaków, szczególnie w dobie panującej pandemii COVID-19, kiedy to dostęp do profesjonalnych usług z zakresu ochrony wzroku oraz do produktów najwyższej jakości jest tak kluczowy. Po blisko dwumiesięcznej obowiązkowej przerwie, w maju wszystkie nasze salony na nowo powitały klientów, z czego dla czterech punktów były to pierwsze otwarcia – wyjaśnia Thanos Iliopoulos, Dyrektor Generalny Vision Express Polska.