Vistula Celebrations - kampania kolekcji na specjalne okazje

W najnowszej kolekcji Celebrations Vistula proponuje produkty, "dzięki którym świętowanie w najlepszym stylu stanie się jeszcze przyjemniejsze, bez względu na to czy będzie to awans, urodziny w gronie najbliższych czy większe wyjście". Jak informuje, lekkie, najwyższej jakości materiały, pastelowe kolory i modne kroje dodadzą stylizacji świeżości. Zgodnie z założeniami szafy kapsułowej, motywu przewodniego sezonu, są to elementy „easy to wear”, które z łatwością można łączyć na wiele sposobów i nosić na różne okazje.

Propozycje dla niego

W męskiej części kolekcji znajdują się ponadczasowy czarny smoking z wełny super 120’s i dopasowany garnitur z wełny super 130’s. W połączeniu z białą koszulą z bawełny Two Ply stanowić będą połączenie, które nie wychodzi z mody. Do całości warto dobrać dodatki z jedwabiu – mucha, poszetka i pas smokingowy, które dodadzą stylizacji szyku.

Oprócz „klasyków” w czerni czy granacie dostępne będą również modele w jaśniejszych tonach: błękitny garnitur dwuczęściowy oraz beżowy, w zestawie z kamizelką. Widoczny w tym sezonie zwrot w kierunku pastelowych barw pozwala na nadanie lekkości klasycznym formom garniturowym, które w połączeniu z koszulą w tym samym kolorze stworzą sensualny, tonalny look. Uzupełnij stylizację skórzanym obuwiem: modelem na modnej, grubej podeszwie lub minimalistycznymi mokasynami, by nadać jej charakteru.

Propozycje dla niej

W damskiej części kolekcji królują pastelowe błękity i róż oraz elegancka, złamana biel. Modne kolory odznaczają się na lekkich, wełnianych kompletach garniturowych z wełny 120’s (jeden z modeli występuje w zestawie z kamizelką) i topach na ramiączkach. W ofercie znajdują się też sukienki: wiskozowa z drapowaniem i zakładanym dekoltem oraz trend sezonu – jedwabna, bieliźniana slip dress z odkrytymi plecami.

Dzięki rozwiązaniom szafy kapsułowej, łączenie elementów kolekcji będzie niezwykle proste i przyjemne. Biała sukienka lub – będący nowością w ofercie damskiej Vistula – wiskozowy kombinezon z zakładanym dekoltem będą świetnie komponować się z minimalistyczną marynarką w tym samym kolorze, a kamizelka z zestawu garniturowego idealnie sprawdzi się również w wersji solo jako top - zaleca modowa marka. Stylowy charakter całości podkreślą skórzane dodatki: minimalistyczna torebka na ramię i buty typu sling back. Obuwie z elastycznym paskiem otaczającym piętę, dostępne w wersji błękitnej i kremowej, to idealny wybór np. na wieczorne wyjście – niski obcas pozwoli na swobodne przetańczenie całej nocy.

Kolekcja już sprzedaży w salonach i na www.vistula.pl.