Vive Profit najemcą w parku handlowym w Zawierciu

Park handlowy w Zawierciu oferuje ponad 4 000 mkw. powierzchni najmu, której najemcami są także takie marki jak CCC, Pepco, Rossmann, RTV Euro AGD czy Społem. Obecnie w skład portfela DL Invest Group wchodzi 11 parków handlowych, a kolejne obiekty są w realizacji.

VIVE Profit to marka, która na polskim rynku pojawiła się w 1995 roku. Obecnie w sieci funkcjonuje 40 sklepów w całej Polsce oferujących klientom odzież używaną. Sieć sklepów VIVE Profit należy do firmy VIVE Textile Recycling, która stawia sobie za cel stuprocentowe wykorzystanie odzieży używanej. Produkty firmy trafiają do ponad 70 krajów na świecie.