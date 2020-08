VIVE Profit zamierza otwierać co miesiąc nowy sklep

Sieć VIVE Profit liczy obecnie 34 sklepy. Fot. materiały prasowe

VIVE Profit wraca do przedpandemicznego tempa ekspansji, czyli zamierza otwierać co miesiąc nowy sklep. Pierwszy covidowy już działa w Warszawie - to butikowy pop-up store w Centrum Praskim Koneser. Kolejny, wielkopowierzchniowy otwarty zostanie 13 sierpnia w retail parku w Jeleniej Górze. - Do końca listopada będziemy otwierać następne, głównie w rejonach, w których już działamy. Chcemy wzmocnić naszą obecność w woj. dolnośląskim oraz na Mazowszu – zapowiada Piotr Malinowski, dyrektor handlowy VIVE Textile Recycling.

Piotr Malinowski, dyrektor handlowy VIVE Textile Recycling zapewnia, że obecnie działają wszystkie sklepy sieci (jest ich 34). - Oczywiście jesteśmy po negocjacjach czynszowych z właścicielami obiektów. W 95 proc. nasi partnerzy wyszli nam naprzeciw, proponując pomoc. Muszę przyznać, że to był test z partnerstwa dla obu stron. Prawie ze wszystkimi galeriami handlowymi oraz retail parkami, w których działamy podpisaliśmy aneksy do umów oraz przedłużyliśmy okres wynajmu. Rozmawialiśmy też z właścicielami obiektów wolno stojących, którzy również poszli nam rękę, za co jesteśmy im wdzięczni. W większości tych lokalizacji działamy już kilka lat, więc nasza współpraca z tymi Partnerami jest długodystansowa, co pozwoliło zbudować wzajemną lojalność. W trudnych momentach to procentuje. Szczególnie, że jesteśmy dużym najemcą – nasze lokale liczą 1,1 – 1,5 tys. mkw. - mówi Piotr Malinowski.

Jeśli chodzi o pozostałe pięć procent, nie udało sie osiągnąć porozumienia. - Być może nie przedłużymy tych kilku umów do końca roku. Jednak nasza sieć się nie zmniejszy, ponieważ jesteśmy przygotowani na relokacje tych obiektów do nowych lokalizacji. Zatem na pewno do końca tego roku liczba sklepów VIVE Profit się nie zmniejszy - zapewnia.

VIVE Profit to sieć sklepów z odzieżą używaną. System sprzedaży w sklepach działa w oparciu o jednotygodniowe cykle i malejące każdego dnia ceny produktów. Raz w tygodniu następuje całkowita wymiana asortymentu w całej sieci. W ostatnim dniu cyklu, przed zmianą towaru klientom jest proponowana sprzedaż na torby, dostępne w czterech rozmiarach. Do każdego sklepu VIVE Profit dostarczanych jest tygodniowo 10 ton towaru, podzielonego na metkowany (indywidualnie wyceniany) oraz podstawowy.

