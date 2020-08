Vive Profit ze sklepem w Jeleniej Górze

13 sierpnia w Jeleniej Górze przy ul. Sygietyńskiego zostanie otwarty sklep sieci VIVE Profit.

Sieć sklepów VIVE Profit należy do VIVE Textile Recycling.

- Wracamy do normalnego tempa uruchamiania nowych lokalizacji sklepów, a więc około 10 rocznie. Nasz pierwszy „covidowy” obiekt już działa – to pop-up store VIVE Premium w Centrum Praskim Koneser. Do końca listopada będziemy otwierać kolejne sklepy, głównie w rejonach, w których już działamy. Chcemy wzmocnić naszą obecność m.in. w województwie dolnośląskim oraz w Polsce centralnej (przede wszystkim na Mazowszu) – mówi Piotr Malinowski, dyrektor handlowy sieci sklepów VIVE Profit.

W każdym z 34 sklepów (ten w Jeleniej Górze będzie 35-tym obiektem marki w Polsce nie licząc butiku VIVE Premium mieszczącego się w Warszawie) Klient znajdziecie 100 000 sztuk odzieży dostępnych każdego dnia. Asortyment wymieniamy jest całkowicie raz w tygodniu.