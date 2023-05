Vive Textil na EEC 2023: Trend zrównoważonego rozwoju rozpoznaliśmy już 20 lat temu

- Rozszerzając nasze działania na sklepy, których mamy prawie 65 tys. mkw. w Polsce, widzimy jak silny jest trend ekologiczny oraz świadome podejście do zakupów i wydawania pieniędzy. Grupa świadomych konsumentów jest coraz większa i rośnie w siłę - mówi Agnieszka Dziedzic, dyrektor marketingu VIVE Textile Recycling.

- Naszym flagowym produktem jest VIVE Texcellence, czyli kompozyt tekstylny, który został wykonany z tekstyliów z których nie da się już nic więcej zrobić. Jest to element naszego cyrkularnego projektu w którym my na każdym etapie projektu zagospodarowujemy wszystkie tekstylia, nie tylko ubrania. Dziennie ponad 1 mln 380 tys. sztuk segregujemy w 900 kategoriach, z których część trafia do sprzedaży B2C w VIVE Profit, druga część trafia do B2B do 80 krajów świata, trzecia część bawełny jest przerabiana na przemysłowe czyściwo i sprzedawana do przedsiębiorstw i fabry, czwarta część jest przekazywana na produkcję kompozytu wykorzystywane do małej architektury. Jest to produkt przyszłości, który stanowi odpowiedź na kryzys surowcowy - podkreśla Agnieszka Dziedzic w czasie rozmowy na Europejskim Kongresie Gospodarczym.