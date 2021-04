Volcano najemcą Designer Outlet

Do grona najemców Designer Outlet Warszawa dołączył salon marki Volcano, który ulokował się w nowej części handlowej centrum.



W Designer Outlet Warszawa, w nowym salonie o powierzchni 171 mkw. Volcano dołącza do szerokiej oferty marek z odzieżą na co dzień, w cenach stale obniżonych o 30-70%. Jest to kolejna z premier w rozbudowanej części centrum, w której znalazły się również By Insomnia, Regatta i Boxeur des Rues.