Volcano w Galerii Jurajskiej

Galeria Jurajska to centrum handlowe mające najszerszą ofertę modową w swoim regionie. Stale umacniający się segment obejmuje już ok. 80 sklepów. Teraz do tego grona dołącza także Volcano. Nowy najemca zdecydował się zainwestować w wynajem lokalu mającego ponad 85 m kw.



VOLCANO to polska marka odzieżowa, w ofercie, której można znaleźć rzeczy w stylu casual dla całej rodziny. Brand jest dystrybuowany w blisko 150 sklepach w całej Polsce. Sklep w Galerii Jurajskiej będzie pierwszym w północnej części woj. śląskiego.



- Oferta modowa jest kluczowa dla Galerii Jurajskiej, która pozycjonowana jest na rynku jako centrum handlowe fashion – mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.



- Dlatego kontynuujemy rozwój asortymentu w tym segmencie, jedocześnie też dywersyfikując go. Wejście nowego najemcy nie tylko dopełnia już zastany odzieżowy tenant-mix, ale także tworzy nową destynację zakupową. Ta z racji rozpoznawalności marki ma szansę szybko zyskać na popularności – mówi.