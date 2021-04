VOX obsłuży dziesięć europejskich rynków i Polskę z SEGRO Logistics Park Poznań

fot. Segro Gądki

Firma VOX podpisała umowę najmu powierzchni magazynowej liczącej 7 700 m2 zlokalizowanej w SEGRO Logistics Park Poznań, Gądki. Na terenie SEGRO Logistics Park Poznań, Gądki firma będzie prowadziła działalność magazynową oraz e-commerce.

Dystrybucja produktów z magazynu w Gądkach będzie odbywała się do dziesięciu europejskich krajów oraz do klientów w Polsce obsługiwanych w systemie home delivery. Do pracy w tej lokalizacji firma planuje zatrudnić 40 osób.

Marka wnętrzarska VOX istnieje na polskim rynku od ponad 30 lat. To także sieć salonów wyposażenia wnętrz w całej Polsce oraz platforma sprzedaży on-line vox.pl.

SEGRO Logistics Park Poznań, Gądki to park wielkości blisko 77 000 m2. Położony jest w zachodniej części Polski, zaledwie 13 km od centrum Poznania. Lokalizacja bezpośrednio przy prowadzącej do Katowic drodze ekspresowej S11 oraz niedaleko autostrady A2 (wschód-zachód) sprawia, że jest doskonałym miejscem do prowadzenia działalności dystrybucyjnej.