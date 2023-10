VOX z salonem w Koninie

W salonie Wnętrza VOX znajdziemy kolekcje mebli dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które powstały we współpracy z polskimi projektantami, podłogi i drzwi od najlepszych polskich i europejskich producentów (marka VOX, DRE, Pol-Skone, Erkado, Porta, Quick-Step, Pergo, Swiss Krono), a także panele ścienne czy artykuły dekoracyjne. W salonie VOX znajdziemy wybór podłóg od polskich i europejskich producentów.

Salon Wnętrza VOX w Koninie znajduje się na ulicy Spółdzielców 6 i jest otwarty dla klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 oraz w soboty od 9:00 do 14:00.



VOX to polski producent wyposażenia wnętrz o unikatowym portfolio produktów oraz usług związanych z urządzaniem mieszkań i domów.

VOX to także sieć salonów wyposażenia wnętrz w całej Polsce oraz platforma sprzedaży on-line vox.pl. Prawdziwą wolność tworzenia zapewniamy konsumentom w ponad 60 krajach: od Meksyku, przez Europę, aż po Indie i Maroko.