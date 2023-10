VRG: Dobra dynamika sprzedaży w segmencie jubilerskim, spadki w odzieżowym

Segment jubilerski VRG zanotował we wrześniu 15,7-procentowy wzrost, osiągając przychody o wartości 53,4 mln zł. Segment odzieżowy Grupy osiągnął sprzedaż równą 40,1 mln zł, o 18,5 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Kanały online odpowiadały we wrześniu za 10,3 proc. sprzedaży (w porównaniu z 11,8 proc. rok wcześniej).

– We wrześniu obserwowaliśmy pierwsze sygnały powrotu popytu w segmencie odzieżowym i wyhamowania spadków sprzedaży, których doświadczaliśmy w miesiącach letnich. Było to jednak niewystarczające, aby uniknąć spadków sprzedaży r/r. Nie bez znaczenia były wysokie temperatury w pierwszym miesiącu nowego sezonu, które zniechęcały do odświeżania garderoby. Dodatkowo popyt na odzieżowe marki naszego segmentu środkowego (tzw. accessible premium) pozostawał pod dalszą presją niestabilnej sytuacji makroekonomicznej – mówi Janusz Płocica, prezes zarządu VRG.