VRG spodziewa się 15-proc. spadku sprzedaży w 2020 roku

VRG S.A. poinformowała, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu br. roku przez Grupę Kapitałową spółki wyniosły około 75,2 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2019 roku o około 5,1 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-wrzesień br. wyniosła około 621,7 mln zł i była niższa o około 15,5 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka aktualizuje scenariusz bazowy, który zakłada obecnie utratę do 15 proc. sprzedaży w 2020 roku.

Przychody ze sprzedaży detalicznej we wrześniu br. zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 43,7 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2019 roku o około 9,9%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 367,2 mln zł i była niższa o około 20,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.



Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 29,7 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2019 roku o około 7,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 235,8 mln zł i była niższa o około 5,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.



VRG S.A. podała także, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta we wrześniu przez Grupę Kapitałową wyniosła około 51,9% i była niższa od marży osiągniętej we wrześniu 2019 roku o około 1,1 pp. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień 2020 wyniosła około 48,2% i była niższa o 3,1 pp. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.



Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec września br. wyniosła 52,6 tys. mkw. i była niższa o 2,2% od powierzchni sprzedaży detalicznej we wrześniu 2019 roku.