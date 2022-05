VRG: Sprzedaż biżuterii przewyższa przychody kolekcji fashion. Jakie plany ma spółka?

W pierwszym kwartale 2022 roku VRG zanotowało sprzedaż w wysokości 243,8 mln zł (o 41,6 proc. więcej r/r.), przekraczając poziomy sprzedaży sprzed pandemii.

Po raz pierwszy w historii przychody segmentu jubilerskiego przewyższyły sprzedaż marek odzieżowych. Grupa wypracowała w tym czasie marżę na poziomie 50,5 proc.

Grupa VRG planuje dalsze stopniowe wprowadzanie do sieci nowych konceptów salonów w markach Vistula i Wólczanka, operujących na większych powierzchniach.

Pierwszy kwartał w VRG

Szczególnie mocny pierwszy kwartał br. ma za sobą segment jubilerski Grupy, który osiągnął w tym czasie sprzedaż o wartości 128,4 mln zł (ponad 49 proc. więcej r/r). Dwucyfrowe tempo wzrostu zachował również bardziej wrażliwy na nastroje konsumentów segment odzieżowy (115,3 mln zł przychodu, o 34 proc. więcej r/r.). Na uwagę zasługuje rosnąca marża brutto na sprzedaży, która w pierwszym kwartale osiągnęła poziom 50,5 proc. (o 3,1 punktów procentowych więcej r/r.).

W niesprzyjającym dla sprzedaży otoczeniu, mogliśmy przekonać się o odporności naszego modelu biznesowego, opartego o dwa segmenty jubilerski i odzieżowy. Spółka W.KRUK skutecznie budowała sprzedaż i biła rekordy przychodów. Silne kolekcje biżuterii ślubnej będą wspierać utrzymanie tego trendu w kolejnym kwartale. W tym okresie, tradycyjnie wypełnionym przez uroczystości rodzinne, spodziewamy się też wzrostu popytu na odzież formalną, która pozostaje DNA naszej grupy – podkreśla Janusz Płocica, nowy prezes Grupy VRG.

Nowy zarząd VRG

W dniu 18 lutego Rada Nadzorcza VRG zakończyła proces kompletowania nowego składu zarządu Grupy, powołując z dniem 19 kwietnia 2022 roku na stanowisko prezesa Janusza Płocicę. Tym samym ukonstytuował się aktualny zarząd VRG w składzie: Janusz Płocica w roli prezesa zarządu, Marta Fryzowska jako wiceprezeska zarządu odpowiedzialna za segment fashion oraz Michał Zimnicki, pełniący funkcję wiceprezesa zarządu i CFO spółki.

Po publikacji wyników za pierwszy kwartał zarząd VRG podtrzymał cele na rok 2022, którymi są utrzymanie dwucyfrowych wzrostów sprzedaży (zarówno off-line, jak i on-line) poprawa marży brutto w oparciu o efektywną politykę rabatową, wzrost marży operacyjnej, lepsze wyniki r/r Grupy Kapitałowej oraz zachowanie bezpiecznej sytuacji płynnościowej.

Optymistyczne perspektywy na drugi kwartał

Drugi kwartał roku to tradycyjnie okres licznych uroczystości rodzinnych, skutkujący wzrostem popytu na odzież formalną i zainteresowanie biżuterią. W ostatnich dwóch latach był to jednak również czas naznaczony restrykcjami oraz lockdownami administracyjnymi, związanymi z pandemią COVID-19. W obecnym roku zarząd VRG jest zdeterminowany aby wykorzystać możliwości, jakie daje odradzający się po pandemii popyt na ofertę poszczególnych marek do dalszej poprawy wyników.

Rynek nam sprzyja. Zakończenie stanu epidemii oznacza powrót do intensywnego życia społecznego, w tym uroczystości rodzinnych, które tradycyjnie silnie budują naszą sprzedaż odzieży i biżuterii w drugim kwartale. Jesteśmy na to gotowi od strony ofertowej i marketingowej. Naszym celem jest kontynuowanie pozytywnego trendu w przychodach i przede wszystkim w marży – wskazuje Marta Fryzowska, wiceprezeska VRG odpowiedzialna za segment fashion.

Mocny start drugiego kwartału potwierdzają zakomunikowane przez Grupę szacunkowe przychody za kwiecień, w którym wartość sprzedaży VRG wyniosła 108,5 mln zł, czyli ponad trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Mamy za sobą solidny start kolekcji wiosna – lato. W ostatnich tygodniach obserwujemy wyraźnie rosnący ruch w sklepach i odwilż w naszej kluczowej kategorii, czyli odzieży eleganckiej. To dla nas dobry prognostyk na cały drugi kwartał – dodaje Marta Fryzowska.

Długoterminowe plany rozwoju

Grupa Kapitałowa VRG S.A. jest obecnie w trakcie wdrażania serii inicjatyw strategicznych zainicjowanych na przełomie 2021 i 2022 roku. Ich celem jest wygenerowanie kolejnych impulsów wzrostowych w sprzedaży i marżowości, poprawa efektywności oraz identyfikacja kolejnych obszarów rozwoju biznesu. Spółka upatruje duży potencjał do poprawy w segmencie odzieżowym, jednocześnie inwestując w dalszy rozwój W.KRUK poprzez nakłady na rozwój sieci i komunikację marketingową.

Grupa VRG planuje dalsze stopniowe wprowadzanie do sieci nowych konceptów salonów w markach Vistula i Wólczanka, operujących na większych powierzchniach i umożliwiających atrakcyjną ekspozycję całego aktualnego asortymentu marek. W obu przypadkach stosowane są nowoczesne rozwiązania wspierające sprzedaż (np. duże ekrany w witrynach, umożliwiające prezentację kampanii marketingowych marek). Spółka postawiła też na przyjazne środowisku rozwiązania w wystroju wnętrz i oświetleniu.

Spółka zapowiada również dalszy rozwój omnichannel, w kierunku maksymalizowania wygody zakupów dla klientów. Wśród działań w tym obszarze zapowiadane jest m. in. wdrożenie mobilnych aplikacji sprzedażowych we wszystkich markach VRG oraz systemów lojalnościowych łączących aktywności klientów w on-line i off-line. W e-sklepach segmentu odzieżowego pojawią się narzędzia umożliwiające interaktywne dopasowanie rozmiarów. Kontynuowana będzie również współpraca z Zalando.

Wyzwaniem dla VRG jest też strategia portfolio marek modowych w segmencie fashion. Pierwsze efekty tych działań będą widoczne w kolekcji jesień-zima, natomiast pierwsze kolekcje opracowane zgodnie z nowym konceptem marek zobaczymy w salonach wiosną 2023 roku.