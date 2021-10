VRG szuka sposobu na problemy z logistyką. Otworzy biuro w Chinach

Widmo czwartej fali pandemii i ryzyko powtórki z ubiegłorocznych lockdownów wciąż są wyzwaniem, z którym mierzyć się musi Grupa VRG.

Utrzymujące się problemy w globalnych łańcuchach dostaw oraz galopujące ceny frachtu również są znaczącymi czynnikami ryzyka dla firmy, która część dostaw realizuje na Dalekim Wschodzie. Odpowiedzią Grupy VRG na wyzwania logistyczne będą usprawnienia w dystrybucji, a także plan uruchomienia własnego biura w Chinach.

Po bardzo dobrym sierpniu modowa Grupa VRG, do której należą takie marki jak Vistula, Bytom, Wólczanka czy W.KRUK, zaliczyła udany wrzesień. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w tym miesiącu wyniosły ok. 88,5 mln zł i były wyższe o ok. 17,7 proc. w porównaniu do września 2020 r. Narastająco od początku roku wartość przychodów wzrosła o ok. 15,9 proc. do ok. 720,9 mln zł.

Jednak dobre wyniki nie pozwalają jeszcze grupie ogłosić końca pandemii i zapomnieć o jej skutkach dla branży modowej i handlu.

- Jako urodzeni optymiści i menedżerowie, którzy patrzą w przód, chcielibyśmy tak myśleć - mówi WNP.PL Radosław Jakociuk, wiceprezes VRG odpowiedzialny za działalność operacyjną i piony marek. - Zdrowy rozsądek jednak nakazuje jeszcze zachowanie pewnej ostrożności, zwłaszcza przed IV kwartałem, który zarówno dla segmentu odzieżowego, jak i jubilerskiego, jest kluczowy.

Całość na wnp.pl