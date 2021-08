VRG: Wykorzystaliśmy moment ożywienia popytu, reorganizacja trwa

Salony marek odzieżowych VRG notowały wzrost popytu na kolekcję formalną – co skutkowało znaczącą poprawą marży.

Świetny drugi kwartał ma za sobą marka W.KRUK, która osiągnęła w tym czasie ponad 100 mln zł przychodów. W lipcu i sierpniu Grupa nadal notowała wysokie, dwucyfrowe wzrosty sprzedaży r/r.

Pierwsze półrocze 2021 roku Grupa VRG zamknęła sprzedażą na poziomie 416,1 mln zł (niemal 12 proc., wyższą niż w roku poprzednim), pomimo znacząco mniejszej liczby dni handlowych sieci stacjonarnej w tym okresie (46 dni lockdown w I półroczu 2020, 76 w I półroczu 2021, łącznie z niedzielami). Marża za pierwsze półrocze br. wyniosła 51,1 proc. i była o niemal 4 p.p. wyższa, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Andrzej Jaworski, prezes zarządu VRG ocenia, że Grupa dobrze wykorzystała moment powrotu klientów do sklepów i ożywienia popytu na odzież, w szczególności w segmencie formalnym. - Przez ostatnie pięć kwartałów zadaniem zarządu VRG było przede wszystkim stabilizowanie działalności spółki. Można to porównać do wyzwania, jakim jest utrzymywanie lotu samolotu, w którym jeden silnik – w naszym przypadku segment odzieżowy – momentami gaśnie. Dziś możemy powiedzieć, że zaczęliśmy się wznosić dzięki miarowej pracy obu tych silników – komentuje Jaworski.

Silne odbicie w segmencie odzieżowym

Korzystne dynamiki w sprzedaży VRG obserwowała przede wszystkim w kolekcjach formalnych. Jednocześnie Grupie udało się utrzymać na dobrym poziomie sprzedaż asortymentu casual, do którego obecności w ofercie klienci przyzwyczaili się w okresie pandemii.

Przeczytaj także: Redan będzie świadczył usługi logistyczne dla innych firm

Radosław Jakociuk, wiceprezes zarządu VRG odpowiedzialny za działalność operacyjną i piony marek podkreśla, że impetu nie traci sprzedaż W.KRUK. Jubilerska marka wypracowała w drugim kwartale przychody detaliczne w wysokości 102,8 mln, znacząco przekraczając wynik analogicznego okresu 2020 roku.

- Segment jubilerski przyzwyczaił nas już, że z kwartału na kwartał dowodzi swojej odporności na pandemię. Korzystne trendy obserwowaliśmy w marce W.KRUK również w pierwszym półroczu bieżącego roku. Bardzo optymistycznie na resztę roku nastawia nas zwłaszcza drugi kwartał. Spółka osiągnęła wynik sprzedaży porównywalny z tym z trzeciego i czwartego kwartału 2020 r. – okresów, które zazwyczaj były najlepsze dla spółki jeśli chodzi o sprzedaż. Popyt, budowany przede wszystkim przez kanał off-line, dotyczy wszystkich głównych segmentów asortymentu: biżuterii – tak złotej, jak i srebrnej, oraz zegarków – podkreśla Jakociuk.

Zmiana struktury sieci