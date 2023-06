VRG wypłynie na szersze wody, ale nie kosztem wyników

VRG będzie inwestować w swoje przewagi

Janusz Płocica podkreślił, że VRG skupi się w najbliższych dwóch latach na inwestowaniu w swoje przewagi.

- Mamy dobre, rozpoznawalne marki o mocnym wizerunku, które są liderem bądź jednym z liderów w swoich grupach - to ogromna konkurencyjna przewaga. Kolejna rzecz - dywersyfikujemy nasze segmenty na jubilerski i odzieżowy, bo widzimy, że to przynosi wymierne efekty. Klienci tych segmentów, choć zbliżeni, wykazują inne postawy chociażby wobec czynników zewnętrznych (pandemia, wojna). Różnicując działalność mitygujemy ryzyka i kumulujemy pozytywne efekty. Trzecia przewaga VRG to omnichannel - posiadanie kanału online i offline jest kluczowe dla naszych wyników, budowania wizerunku i wzrostu biznesu. Będziemy to chcieli jeszcze bardziej wykorzystać. I wreszcie ostatnia z naszych przewag - sytuacja finansowa, która pozwala nam na inwestycje i dzielenie się zyskiem poprzez wypłatę dywidendy, a w przyszłości być może także poprzez skup akcji. Będziemy inwestować w rozwój, ale oparty na środkach własnych. To nie tylko zyski, ale i dobre zarządzania majątkiem obrotowym - podkreślił prezes VRG.

VRG domem marek

VRG podąża za konsumentami i odpowiada na nowe trendy. Dlatego wiele uwagi w strategii na lata 2023/25 poświęcono zmianom w obrębie marek Grupy.

- Marka Vistula ewoluuje, rozszerzamy grupę docelową o kobiety i młodszych konsumentów, dla których przygotowujemy nową ofertę produktową. Będziemy tu rozwijać nowy shop koncept, dokładając powierzchnię dedykowaną paniom. Pierwszy taki salon ruszy jesienią w Westfield Mokotów. Bytom nie zmienia grupy docelowej, ale ma stać się bardziej elegancką marką. Wólczanka nadal będzie stała koszulami. Tutaj również pojawi się więcej produktów dla kobiet, zainwestujemy w rozbudowę sklepów (mamy już takie salony w Westfield Mokotów, Westfield Arkadia i CH Atrium Promenada), jednocześnie rozwijając koncept małych butików koszulowych. Deni Cler pozostaje marką premium dla dojrzałych, eleganckich konsumentek. W.Kruk z kolei stawia na luksusowe marki biżuteryjne i zegarki - salony z taką ofertą mamy w Westfield Mokotów i katowickiej Silesii. Zarządzamy portfelem marek, wzrost biznesu i poprawa efektywności są dla nas najważniejsze - wyjaśnił Janusz Płocica.

Zapytany o sprzedaż na marketplace'ach, prezes VRG odpowiedział, że marki Grupy są już tam obecne. - Sprzedajemy np. na Zalando i widzimy, jak rosną takie platformy. Nie mamy własnych marketplace'ów, ale prowadzimy e-sklepy monobrandowe. Zamierzamy też otworzyć multibrandowy sklep wyprzedażowy. Będziemy również pracować nad rozwojem i poprawą naszych aplikacji mobilnych - dodał.

VRG na początku zagranicznej ekspansji

Grupa VRG celuje w 1,9 mld zł przychodów po 2025 roku. Już jesienią spółka wdroży pierwsze narzędzia wspomagające efektywność operacyjną, oparte na sztucznej inteligencji i machine learning. Firma będzie też stawiać pierwsze kroki na rynkach zagranicznych.

- Rozpoczynamy drogę do ekspansji zagranicznej, to długoterminowe przedsięwzięcie. Starujemy od zera, chcemy poprowadzić ten proces w sposób wyważony, nie wpływając na wyniki Grupy, ale jednocześnie budujący podwaliny pod kolejne wzrosty. Zaczniemy od krajów sąsiedzkich, ponieważ chcemy korzystać z obecnego modelu działania, także w kwestii logistyki. Obecność w regionie oznacza też, że nie będziemy tworzyć innych kolekcji na nowe rynki. Na razie nie planujemy dużych inwestycji, sprzedaż i komunikację będziemy realizować poprzez kanał online - powiedział Janusz Płocica.