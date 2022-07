VRG z 41-proc. wzrostem sprzedaży. Spadł udział e-commerce

Przychody ze sprzedaży VRG w ciągu pierwszego półrocza 2022 roku zwiększyły o 40,7 proc., do 585,5 mln zł. W segmencie odzieżowym spółka wygenerowała 307,4 mln zł przychodów (plus 35,8 proc.), a w segmencie jubilerskim 278,1 mln zł, co oznacza wzrost o 46,6 proc.