VRG zmienia prezesa

Rada nadzorcza VRG S.A. na posiedzeniu odbytym 13 lipca br. dokonała zmian w składzie zarządu spółki: odwołała Michała Wójcika ze składu zarządu i funkcji prezesa zarządu oraz odwołała Mateusza Żmijewskiego ze składu zarządu i funkcji wiceprezesa zarządu. Powołała natomiast Andrzeja Jaworskiego do składu zarządu obecnej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję prezesa zarządu; delegowała Ernesta Podgórskiego, członka rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu do spraw finansowych (delegowanie nastąpiło na okres do trzech miesięcy); powołała Radosława Jakociuka do składu zarządu obecnej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję wiceprezesa zarządu.

Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Andrzeja Jaworskiego, prezesa zarządu.

Wykształcenie:

2017 Executive Master of Business Administration, University of Applied Sciences Fachhochschule Dresden i WSHiU Poznań

2016 - 2017 Zarzadzanie Innowacjami i Projektami, studia podyplomowe, WSHiU Poznań

2006 Modernes Firmenmanagement: Marketing und Finanzen, Berlin International Academy

1996 - 1999 Studia doktoranckie, politologia, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie,

1991 - 1995 Instytut etnologii i antropologii kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł magistra etnologii

Przeczytaj także: Prezes eobuwie liczy na dalszy wzrost sprzedaży i poprawę rentowności

Doświadczenie zawodowe:

XI 2017 - VIII 2018 członek zarządu Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

V 2016 - V 2017 członek zarządu PZU SA/PZU Życie S.A.

III 2006 - III 2008 prezes zarządu Stocznia Gdańsk S.A.

Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Ernesta Podgórskiego:

Przeczytaj także: Greenpoint i Moodo w Galerii Askana

Absolwent Wydziału Ekonomii i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, od 2007 r. doktor nauk o zarządzaniu o specjalności rachunkowość. Biegły rewident, ekspert w obszarze rozliczeń środków unijnych. Ukończył szereg specjalistycznych kursów z zakresu MSR/MSSF, SOX, fraud audit, kontroli wewnętrznych, ładu organizacyjnego (corporate governance) czy Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania (ESEF), w tym języka XBRL. Od 2008 r. jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów. Od 2019 r. zrzeszony w Association of Certified Fraud Examiners.

Autor szeregu publikacji z zakresu rachunkowości oraz komentarzy dotyczących nowelizacji prawa rachunkowego i podatkowego. W latach 2000-2003 związany z Wyższą Szkołą Zarządzania w Gdańsku, od 2006 do 2018 wykładowca i pracownik naukowy Sopockiej Szkoły Wyższej. Prowadzi wykłady z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na uczelniach wyższych, a także obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów z zakresu KSRF, MSR/MSSF i MSRF.

Aktywnie współtworzy samorząd zawodowy biegłych rewidentów. W latach 2012-2015 jako Skarbnik, a od 2015 do 2017 jako członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Od 2017 r. zasiada w Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów w Warszawie.

Od 2016 r. członek Rady Nadzorczej oraz członek Komitetu Audytu spółki Mostostal Warszawa, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.