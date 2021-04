W 2020 roku konsumenci wydali na duże i małe AGD 13,6 mld zł

Coraz więcej osób eksperymentuje z nowymi przepisami i inwestuje znacznie więcej w sprzęt kuchenny, fot. Moc Soków

Choć pandemia COVID-19 i kolejne lockdowny wprowadzone na przestrzeni 2020 roku negatywnie oddziałują na gospodarkę, rynek małego AGD ma się bardzo dobrze.

Niewątpliwy wpływ miało na to przeniesienie do domów wielu czynności społeczno-zawodowych i potrzeba dostosowania do nowej sytuacji zarówno otaczającej przestrzeni, jak i trybu życia.

Rok 2020 zmienił sytuację wielu branż. Wprowadzenie obostrzeń sanitarnych i zamknięcie większości sklepów stacjonarnych z dnia na dzień zatrzymały prawie całą sprzedaż. Niektórym branżom udało się jednak nie tylko odrobić straty, ale także odnotować duży wzrost przychodów. Mocne odbicie zanotował m.in rynek małego AGD.

Szacuje się, że w 2020 roku konsumenci wydali na duże i małe AGD aż 13,6 mld zł, co stanowi 14% wzrost w stosunku do roku 2019, a sprzedaż samego małego AGD wzrosła o 8%. Należy też zaznaczyć, że rynek AGD jest szczególnie silnym sektorem polskiej gospodarki, który stale dynamicznie się rozwija – wartość inwestycji w skali roku to ponad miliard złotych.

Małe AGD wsparciem dla amatorów gotowania

Zamknięcie restauracji i barów sprawiło, że zmieniły się kulinarne przyzwyczajenia Polaków. Brak możliwości jedzenia poza domem wpłynął na konieczność samodzielnego gotowania. Coraz więcej osób eksperymentuje z nowymi przepisami i inwestuje znacznie więcej w sprzęt kuchenny. To właśnie on stanowi największą część rynku małego AGD w Polsce – szacuje się, że obejmuje aż 65% wartości.

– Do najczęściej kupowanych sprzętów małego AGD należą obecnie urządzenia służące do przygotowywania żywności. Dużą popularnością cieszą się m.in. blendery, wyciskarki do soków czy roboty kuchenne. Od ubiegłego roku obserwujemy też wzrost sprzedaży stosunkowo nowych dla konsumentów sprzętów, takich jak prasy do tłoczenia oleju, ozonatory powietrza, jonizatory czy dehydratory żywności. Zarówno rosnący popyt na sprzęty kuchenne, jak i na niszowe produkty sprawił, że rok 2020 przyniósł w naszym sklepie wzrost sprzedaży o 21% w stosunku do 2019, co przełożyło się na zwiększenie wyniku aż o 31% na koniec roku – mówi Łukasz Malik, współwłaściciel sklepu mocsokow.pl, oferującego małe AGD.

Dużą rolę odegrał również rosnący trend zdrowego odżywiania i życia w duchu „zero waste”, zakładającego minimalizację produkowanych odpadów. Polacy nie tylko chcą jeść ekologicznie – zwracają też uwagę na wielofunkcyjność urządzeń.

– Dużym zainteresowaniem cieszą się urządzenia, które poza oczywistymi zastosowaniami, dają również inne możliwości. Zwłaszcza w trakcie pandemii klienci szukają sprzętu, będącego w stanie maksymalnie uprościć ich życie. Ze względu na ograniczone miejsce w kuchni chętniej wybieramy urządzenia wielofunkcyjne. Popularnym produktem stały się wyciskarki do soków, których można użyć również np. do robienia makaronów, a nawet chleba. Częściej zwracamy też uwagę na ilość generowanych odpadów i to, czy możemy je wykorzystać. Przykładowo, zaletą prasy do tłoczenia oleju z nasion jest nie tylko zdrowy, nierafinowany olej, ale również mąka, którą można łatwo zrobić z pozostałych wytłoczyn – wyjaśnia Łukasz Malik z Mocy Soków.

E-commerce rośnie w siłę