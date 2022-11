W Blue City debiutuje najnowszy koncept Jysk

Z tej okazji przygotowano ofertę z rabatami do 75 proc.

Koncept sklepu JYSK 3.0 to przede wszystkim duża przestrzeń do eksponowania produktów, by klienci mogli szukać pomysłów na wyposażenie i dekoracje swoich domów.

Jysk promuje w nowych sklepach gotowe aranżacje

- JYSK w Blue City to nowoczesne, funkcjonalne miejsce zakupów. Produkty

w naszej ofercie zachowane są w skandynawskiej estetyce, łącząc w sobie prostotę i użyteczność. Kładziemy duży nacisk na zadowolenie naszych klientów, dlatego w nowym sklepie zadbaliśmy o przestrzeń inspirującą do dekoracji i zmian we własnym domu. Miłośnicy aranżacji wnętrz z pewnością znajdą coś dla siebie w przystępnej cenie. Serdecznie zapraszamy na zakupy – mówi Klaudia Połom, koordynator ds. sprzedaży i marketingu JYSK Polska.

Jysk otwiera przed Świetami nowy sklep w Warszawie

– JYSK to solidna jakość i atrakcyjne wzornictwo, dlatego cieszymy się z otwarcia sklepu w naszym Centrum. W okresie przedświątecznym wiele osób zmienia wygląd swoich domów, a także poszukuje świątecznych dekoracji. Potrzeby te będzie mógł zaspokoić sklep w Blue City – podsumowuje Anna Gut, dyrektor ds. wynajmu Blue City.

JYSK w Blue City zajmie powierzchnię 2 tys. mkw na poziomie +1.