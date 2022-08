W Blue City otworzy się nietypowy second-hand oraz nowe salony modowe

Oprócz codziennie odświeżanej oferty, w sklepie znajdzie się przestrzeń do odsprzedaży nieznacznie używanych lub nowych ubrań za gotówkę lub vouchery na zakup odzieży używanej w sklepie Re_store i na restore.com.pl.

W Blue City zostanie udostępniony smart kontener do przyjmowania niepotrzebnych ubrań i akcesoriów modowych, które Re_store wprowadzi w drugi obieg lub przeznaczy do recyklingu. Re_store ma w swojej ofercie również usługi RaaS (resale as a service). Pozyskana odzież po sortowaniu i oczyszczeniu będzie sprzedawana w sklepach sieciowych marek fashion jako „side by side”.

Ubrania z odzysku

- Sklepy z ubraniami z odzysku stają się coraz popularniejsze. Kupując w nich odzież, nie tylko popieramy ideę „zero waste”, ale mamy szansę na zdobycie czegoś oryginalnego i jeszcze na tym zaoszczędzić. Rośnie też nasza świadomość ekologiczna na temat drugiego życia odzieży. Nasz nowy najemca Re_store doskonale wpisuje się w ten trend i potrzeby – mówi Anna Gut, dyrektor ds. wynajmu Blue City.

Re_store zajmie powierzchnię 177 mkw. na poziomie -1. Otwarcie sklepu jest planowane na 16 sierpnia 2022 r.

Nowe marki modowe w Blue City

Salony mody otworzyły marki: Royal Collection oraz Betty Barcley.

Sklep Royal Collection w Blue City zajmuje powierzchnię 2 500 mkw. i znajduje się na poziomie +1.

Butik Betty Barcley zajmuje powierzchnię 95 mkw. i podobnie jak Royal Collection znajduje się na poziomie +1.