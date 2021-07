W Bydgoszczy otwarto 70. Leroy Merlin w Polsce

Nowy obiekt Leroy Merlin mieści się przy ul. Toruńskiej 101 w Bydgoszczy, fot. materiały prasowe

W Bydgoszczy, przy rondzie Toruńskim, powstał drugi w mieście i 70. w sieci sklep Leroy Merlin.

Nowy obiekt Leroy Merlin mieści się przy ul. Toruńskiej 101, przy zjeździe z drogi krajowej nr 5. GIGAmarket o powierzchni blisko 11 000 m kw powierzchni, w swojej ofercie posiada 42 tys. artykułów do dekoracji i budowy domu i ogrodu.

Klienci mogą skorzystać między innymi z projektowania łazienek i kuchni, montażu produktów zakupionych w sklepie, docinania elementów na wymiar, okleinowania, szycia oraz transportu, a także wielu innych usług ułatwiających realizację projektów dla domu lub ogrodu.

“To największa oferta dostępna od ręki w mieście! Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy przed zakupem pragną dotknąć produktu, obejrzeć go dokładnie, wypróbować, a także poradzić się i skorzystać z fachowej pomocy. Otwarcie drugiego sklepu w Bydgoszczy, szczególnie w formacie GIGAmarketu, to bycie jeszcze bliżej klientów i ich potrzeb. Profesjonalnie wyszkoleni doradcy oraz trafnie dobrany asortyment ułatwią naszym klientom stworzenie domu i ogrodu marzeń! Co więcej, chcemy również aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności, poprzez inicjatywy edukacyjne czy społeczne.” – powiedział Czesław Pranczk, Dyrektor Sklepu.

Sklep GIGAmarket Leroy Merlin Bydgoszcz Toruńska otwarty będzie w poniższych godzinach:

- od poniedziałku do soboty w godzinach 6:30 – 21:00

- w niedziele handlowe w godzinach 9:00 – 20:00