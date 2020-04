W czasie pandemii branża odzieżowa zwiększa aktywność, by zminimalizować straty

Sklepy odzieżowe starają się zachęcić konsumentów do e-zakupów, fot. Shutterstock

Ogłoszony w marcu b.r. stan epidemii i związane z nim ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w oczywisty sposób wymusiły na wielu firmach modyfikację dotychczasowych działań marketingowych. Gemius przyjrzał się zmianom w aktywności reklamowej poszczególnych branż na przestrzeni 6 tygodni (od 10 lutego do 22 marca).

Branżą, na którą ostatnie tygodnie miały szczególnie negatywny wpływ, była oczywiście turystyka. Mniej aktywna reklamowo była również branża farmaceutyczna. Swoje działania zintensyfikowały natomiast marki oferujące produkty do domu (household products oraz household equipment, furniture and decorations), sprzęt komputerowy i audio-wideo, a także napoje i alkohol. Największy wzrost wolumenu kampanii cross-mediowych odnotowano jednak w branży odzieżowej – 12% w stosunku do poprzedniego tygodnia oraz średnio 19% w całym analizowanym okresie.

Biorąc pod uwagę dzienne wolumeny emisji zaobserwować można ponad dwukrotny wzrost liczby kontaktów reklamowych w branży odzieżowej. W ostatnim tygodniu badanego okresu było ich 1,3 mld, natomiast w pierwszym (7. tydzień tego roku) – 633 mln. Wynik ten wypracowany został głównie na platformie mobile, dla której zasięg na przestrzeni ostatnich 6 tygodni wyniósł 81% populacji badania gemiusAdReal (ok. 28 mln osób). Przekłada się to na 22,8 mln realnych użytkowników.

Pozostałe typy mediów, a więc telewizja, radio i komputery stacjonarne oraz laptopy, stale dobudowywały zasięg kampanii marek odzieżowych, by ostatecznie zwiększyć go o dodatkowe 12 punktów procentowych. Całkowity zasięg branży w okresie 10 lutego – 22 marca wyniósł 93%, a więc 26 mln realnych użytkowników.

Zwiększonej intensywności działań reklamowych w tej branży towarzyszył wzrost zainteresowania witrynami sklepów sprzedających odzież i obuwie. Na przestrzeni 6 analizowanych tygodni liczba użytkowników odwiedzających top 10 (pod względem liczby odsłon) sklepów wzrosła o 1,5 mln, a liczba wygenerowanych odsłon – o 55,1 mln.

Wśród witryn z największą liczbą odsłon w tygodniu 16-22 marca znalazły się:

Ranking marek odzieżowych

W przypadku kilku wymienionych marek udało się zaobserwować wyraźną zbieżność pomiędzy realizowanymi działaniami reklamowymi a zwiększoną aktywnością internautów na stronach sklepów. Korelację taką widać m.in. w przypadku firm należących do grupy LPP – Reserved, Sinsay i Mohito. Każda z nich zintensyfikowała działania reklamowe w marcu, promując nowe kolekcje.