W Czeladzi powstaje nowy magazyn 4F. Przy obiekcie będzie działać m.in. pole do gry w minigolfa i strefa grillowa

fot. materiały prasowe

Panattoni finalizuje pierwszy etap budowy magazynu dystrybucyjnego dla polskiej marki 4F należącej do firmy OTCF S.A. Obiekt w formule BTS powstaje w Czeladzi i docelowo będzie miał 67 000 m kw. powierzchni.

Zakończenie budowy I etapu nastąpi w lutym 2021 roku, a magazyn będzie się wyróżniał szeregiem rozwiązań technologicznych, usprawniających sortowanie, komplementację i wysyłkę produktów w ramach handlu we wszystkich kanałach sprzedaży OTCF.

OTCF S.A. to polski producent odzieży i akcesoriów sportowych, który słynie także z ubierania reprezentacji różnych krajów na igrzyska olimpijskie. Budowa magazynu dla marki 4F, należącej do OTCF S.A., ruszyła w kwietniu br. na działce przy ul. Gdańskiej w strategicznej, wschodniej części Czeladzi. W ramach przedsięwzięcia powstaje budynek magazynowy o łącznej powierzchni 67 000 m kw. z czego blisko 2 200 m kw. zajmie dwukondygnacyjne biuro. W pierwszym etapie przygotowano ponad 40 000 m kw. powierzchni. Budowa kolejnych ponad 20 000 m kw. ruszy w najbliższych miesiącach, a całość będzie oddana w 2023 r. – „Nowy magazyn dla OTCF SA jest odpowiedzią na szybko rosnące potrzeby związane z rozwojem naszej spółki. Będą w nim magazynowane, sortowane i komplementowane produkty zamawiane przez klientów z Polski i Europy” – wyjaśnia Arkadiusz Łukasik, Dyrektor Logistyki i Administracji OTCF S.A.

Obiekt BTS dla OTCF jest przykładem inwestycji, której celem była konsolidacja magazynów rozproszonych w różnych lokalizacjach. W dobie szybkiego rozwoju handlu internetowego i utrzymania konkurencyjności, zespół projektowy OTCF skupił się przede wszystkim na wykorzystaniu kompetencji i technologii, tworząc inteligentny system zarządzania przepływem towaru. – „Właściwie dopasowany do potrzeb firmy system wewnątrzmagazynowy ma bardzo istotne znaczenie w procesie jej funkcjonowania i rozwoju. Całość sterowania operacjami w magazynie – od kompletacji, kontroli i wysyłki zamówień zarówno do oddziałów sprzedaży, jak i dla klienta końcowego - oparta jest na systemie przenośników rolkowo-taśmowych” – dodaje Arkadiusz Łukasik.

Firma OTCF zadbała także o swoich pracowników. Licząca 1 800 m kw. strefa rekreacyjna będzie składa się m.in. z wielofunkcyjnego boiska, dwóch obszarów do gry w minigolfa, stołu do gry w ping-ponga oraz strefy grillowej. Przy obiekcie znajdzie się też parking zewnętrzny z pętlą autobusową i przystankiem, co znacznie ułatwi dojazd do pracy.