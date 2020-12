W Galerii Malta powstaje tor do driftingu

Galeria Malta umacnia swoją pozycję w segmencie rekreacyjno-rozrywkowym Poznania. Do oficjalnego otwarcia przygotowuje się Crazy Carts z pierwszym w mieście torem do driftingu.

DNa terenie centrum funkcjonuje największy w Poznaniu klub squasha. Swoją siedzibę mają tam też: strefa robotyki, dwa escape roomy, Poznańska Szkoła Akrobatyki, klub fitness i Lider Plac Zabaw. Malta zaprasza klientów na interaktywne wystawy czasowe i zajęcia edukacyjne.

Kolejny najemca w Malcie – Akademia Driftingu Crazy Carts – wpisuje się w strategię rozwoju grupy Sierra Balmain, która stawia na budowanie oferty zarządzanych przez siebie centrów w oparciu o oryginalne atrakcje tzn. nowej generacji, czyli miejsca kreatywne, angażujące, wykorzystujące nowe technologie.

„Poszukujemy dla naszego centrum niestandardowych rozwiązań. W dobie trwającej pandemii to jedno z naszych priorytetowych działań. Kiedy obostrzenia zostaną zniesione, chcemy być gotowi z unikalną ofertą spełniającą oczekiwania klientów i będącą naszym wyróżnikiem na konkurencyjnym rynku” – mówi Lech Polański, Centre Manager, Galeria Malta w Poznaniu.

Przygotowany w Galerii Malta pierwszy w Poznaniu tor do driftingu zajmuje powierzchnię aż 750 metrów kwadratowych. Jest on przeznaczony do jazdy specjalnymi elektrycznymi gokartami imitującymi jazdę w poślizgu.