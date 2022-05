W Gemini Park otwarto Science Point

- Minicentrum Nauki, ulokowane w jednym z naszych lokali, to długoterminowa atrakcja Gemini Park, która będzie gościć u nas 7 miesięcy – mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.

Minicentrum to przykład realizacji tzw. „złotego trójkąta”, który zakłada ścisłą i partnerską współpracę samorządu, biznesu i nauki. Sama przestrzeń powstała dzięki wartej 234 tys. zł dotacji, jaką Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki na ten cel. To właśnie dzięki niej wszystkie atrakcje „Science Point” są bezpłatne.

Odwiedzający Minicentrum mogą m.in. wziąć udział w interaktywnej wystawie „Fale wokół nas”, którą stworzyło toruńskie Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”. Ekspozycja składa się z kilkunastu eksponatów i urządzeń. „Bawiąc się” nimi można zobaczyć, jak powstają fale dźwiękowe, wodne i świetlne. W ramach wystawy można także odwiedzić salę kinową.

Ponadto, w „Science Point” regularnie organizowane będą m.in. warsztaty i pokazy popularnonaukowe związane np. z projektowaniem robotów. Nie zabraknie także eksperymentów fizycznych i chemicznych, wykładów propagujących zdrowy tryb życia i ekologię, warsztatów teatralnych i plastycznych, zajęć z wykorzystaniem druku 3D czy zajęć językowych.

– Chociaż sama przestrzeń przemawia przede wszystkim do dzieci i młodzieży, to miejsce powstało z myślą o wielopokoleniowych rodzinach. Tutaj każdy, niezależnie od wieku, może przyjść i wzbogacić swoją wiedzę. „Science Point” podaje nawet najbardziej zawiłe kwestie naukowe i zjawiska w prosty i przystępny sposób, a co najważniejsze - bardzo angażujący, skłaniając do aktywności intelektualnej, ale i manualnej. Liczne atrakcje sprawiają z kolei, że wizyta w Minicentrum to również świetna zabawa dla całej rodziny – mówi Marcin Ochmański.