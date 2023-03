W Gnieźnie ruszył pierwszy sklep Action. Co można w nim kupić?

Akcion otwiera placówki w formule 6 000 produktów w 14 kategoriach produktowych. Co tydzień na półkach pojawia się 150 nowych pozycji, a ponad 1500 z nich kosztuje poniżej 5 zł. Średnia cena wszystkich produktów to mniej niż 10 zł.

Sklep Action w Gnieźnie ma powierzchnię 930 mkw. Zlokalizowany jest w nowo wybudowanym obiekcie w sąsiedztwie Galerii Gniezno i Supersamu Jagoda. Klientów obsługuje 12 osób – informuje gniezno.naszemiasto.pl.

W ofercie znajdują się artykuły higieniczne, do malowania wnętrz, multimedialne, słodycze, kawa, produkty dla zwierząt, chemia i kosmetyki. Wśród artykułów sezonowych znajdują się artykuły ogrodnicze – obecnie doniczki, motyki, haczki, spryskiwacze.

W kąciku do majsterkowiczów znaleźć można taśmy, żarówki i narzędzia niezbędne w domowym warsztacie. W ofercie są też artykuły do wystroju wnętrz: stoliki, lampki, poduszki, figurki na półkę i in. Sklep czynny jest codziennie od 9.00 do 21.00, oprócz niedziel.