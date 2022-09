W gronie najemców Centrum Łopuszańska 22 pojawi się Empik

Centrum Łopuszańska 22 to galeria o powierzchni 20 tys. metrów kwadratowych powierzchni handlowej usytuowanej na jednym poziomie licząca 100 sklepów, restauracji i punktów usługowych. Kluczowi najemcy obiektu to m.in. Biedronka, Media Expert, Sinsay, CCC, Action, Rossmann, Pepco, Tedi, KiK, Dealz, Ochnik, Natura, Kubenz, Recman, Esotiq, Monnari, Ziaja, 5 10 15, Maxi ZOO czy Kebab King. Klienci mają do dyspozycji 1,3 tys. wygodnych naziemnych miejsc parkingowych zlokalizowanych wokół centrum. W sąsiedztwie znajduje się stacja podmiejskiej kolejki WKD, z której korzystają mieszkańcy ościennych gmin.