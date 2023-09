W.Kruk otwiera sklep w CH Plaza Rzeszów

Kolejne dobre wiadomości to przedłużenie umowy najmu z markami SMYK, VISSAVI, ESOTIQ, YES oraz VERONA. To dowód na skuteczność zarządcy Centrum – Keen Property Management.

Co wiemy o CH Plaza Rzeszów

Rzeszowska Plaza to jedno z najstarszych i najdłużej istniejących na rzeszowskim rynku Centrów. Na dwóch piętrach, klienci mogą znaleźć ponad 70 lokali handlowych i punktów usługowych. Wśród nich m.in.: innowacyjny klub fitness CityFit (funkcjonujący 24h/dobę), Medicover Stomatologia, Decathlon, Kodano Optyk, oraz sklepy 50Style, Empik, Yaya, Monnari, Smyk, ToysBox, 5.10.15, Deichmann, CCC, Wojas, Martes Sport, Sephora, Rossmann czy Hebe. Plaza Rzeszów połączona jest bezpośrednio z hipermarketem E. Leclerc, mając w ramach kompleksu, jako jedyne centrum w Rzeszowie ofertę hipermarketu. Centrum oferuje ponad 1,4 tys. bezpłatnych miejsc parkingowych.