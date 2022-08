W Łodzi powstał sklep ze zdrową żywnością dla zwierząt

Konsumenci w Polsce coraz częściej wybierają produkty ekologiczne. Jak wynika z raportu Koalicji na rzecz Bio, w każdym polskim mieście mającym powyżej 20 tys. mieszkańców, można już znaleźć sklep z żywnością eko, a ponad 32% Polaków deklaruje, że kupuje produkty ekologiczne „przynajmniej raz w tygodniu” lub „przynajmniej raz w miesiącu” – czytamy.

Dietetyczna żywność dla zwierząt

Teraz dostęp do tego typu produktów będą miały zwierzaki w Łodzi. W Nowej Górnej otwarto właśnie jedyny w mieście sklep ze zdrową, ekologiczną żywnością m.in. dla psów i kotów. W jego asortymencie można znaleźć produkty, które zostały wyselekcjonowane w oparciu o wiedzę dietetyczną i weterynaryjną.

W ofercie Zwierzogrodu dostępne są m.in. mokre i suche karmy, mrożone mięso, przysmaki, naturalne ziołowe suplementy, a także niezbędne akcesoria dla psów i kotów. Ponadto, na miejscu można zasięgnąć fachowej porady dotyczącej chociażby doboru diety dla pupila czy suplementacji, wspomagającej zdrowie czworonoga.

– Takie sklepy to znak naszych czasów. Stajemy się coraz bardziej świadomymi konsumentami, zwracając samemu uwagę na to, co jemy, ale także czym karmimy naszych czworonożnych przyjaciół. Otwarty właśnie sklep idealnie wpisuje się w nowe trendy, ale także pokazuje właścicielom zwierząt pewną zdrową alternatywę, popularyzując odpowiedzialne podejście do diety psa czy kota – mówi Marta Sójkowska, marketing manager, CH Nowa Górna w Łodzi.

Widać to w podejściu, jakie mają twórcy Zwierzogrodu. Sam sklep powstał bowiem z miłości i pasji do zwierząt. – Jesteśmy wciąż jednym z niewielu w Polsce sklepów, który ma w swojej ofercie ekologiczną żywność oraz naturalne artykuły codziennego użytku dla czworonogów. A to zobowiązuje – mówi Katarzyna Rawicka, właścielka sklepu Zwierzogród.

– Dlatego uciekamy w naszym asortymencie od chemicznych dodatków żywieniowych, bardzo świadomie podchodząc do kwestii bytowej naszch zwierząt, których jedną z części składowych jest dieta. Dbamy przy tym o dobrostan bez używania zbędnych medykamentów. Staramy się przez to pokazać, że w naturze jest absolutnie wszystko, czego potrzebujemy my – ludzie, ale także nasze zwierzaki – dodaje.