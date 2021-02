W magazynach leży niesprzedana odzież za ok. 150 mld euro

Firma konsultingowa McKinsey twierdzi, że wartość niesprzedanej odzieży na całym świecie, w sklepach i hurtowniach, waha się od 140-160 miliardów euro (168-192 miliardów dolarów).

Oczywiście nigdy nie jest tak, że magazyny są wyprzedane do zera, ale zapasy są dwukrotnie wyższe niż w przedpandemicznych czasach. Brytyjska sieć odzieżowa Primark szacuje, że wartość niesprzedanej odzieży to ok. 150 mln funtów z kolekcji wiosna/lato 2020 i kolejne 200 mln funtów z obecnego sezonu jesienno-zimowego.

O zmniejszeniu zamówień w ramach wiosennej kolekcji poinformowali już brytyjski Marks & Spencer i niemiecki Hugo Boss. Jednocześnie niektórzy detaliści zabiegają o odroczenie płatności na rzecz fabryk. Top z kolei przenosi kłopoty na producentów i gospodarki takich krajów jak Bangladesz, dla których produkcja odzieży to jeden z głównych segmentów lokalnej gospodarki. Pięćdziesiąt fabryk przebadanych przez Stowarzyszenie Producentów i Eksporterów Odzieżowych Bangladeszu stwierdziło, że w tym sezonie otrzymało o 30 proc. mniej zamówień niż zwykle - przede wszystkim za sprawą obostrzeń w Europie wprowadzanych przed Bożym Narodzeniem i obecnie.

- Zamówienia przychodzą zwykle z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Ale nie ma zamówień na marzec - powiedział cytowany przez Reutersa Shahidullah Azim, właściciel fabryki z Dhaki, którego klienci to detaliści z Ameryki Północnej i Europy. - Działamy na 25 proc. wydajności. Mam kilka zamówień zapewniających działanie fabryki do lutego. Nie wiem, co nas czeka w przyszłości. Trudno powiedzieć, jak przetrwamy - dodaje.

Miran Ali, który reprezentuje Star Network, sojusz producentów w sześciu krajach azjatyckich i jest właścicielem czterech fabryk w Bangladeszu, boryka się z podobnymi problemami. - W tym momencie powinienem mieć pełny portfel zamówień przynajmniej do marca i patrzeć na przyzwoitą ilość zamówień na nadchodzącą jesień/zimę. Ale powoli to idzie - powiedział Reuterowi.

Asif Ashraf, inny właściciel fabryki w Dhace, który produkuje ubrania dla światowych detalistów, narzeka na trudności z dostosowaniem biznesu od obecnych warunków. - Wyprodukowaliśmy materiał i jesteśmy gotowi do szycia ubrań, ale otrzymaliśmy informacje, że zamówienie jest wstrzymane – stwierdził.

Jak podaje Euromonitor sprzedaż spadła o 17 proc. w porównaniu do 2019 roku. Szacunki na 2021 r. wahają się od pesymistycznych prognoz 15 proc. spadku sprzedaży od McKinsey do 11 proc. wzrostu przewidywanego przez Euromonitor.