W Nowych Czyżynach powstanie Empik

Newbridge umacnia ofertę największego centrum handlowego ze swojego portfolio, wprowadzając do niego nowego, kluczowego najemcę. Już niebawem w Nowych Czyżynach pojawi się Empik. Umowa z siecią właśnie została sfinalizowana. – Debiut Empiku w Nowych Czyżynach będzie jednym z najważniejszych otwarć tego roku – mówi Karolina Nitowska, Leasing Director w Newbridge.

Empik w Nowych Czyżynach to 11 sklep sieci w sercu Małopolski. Zostanie otwarty w popularnym obecnie formacie mini. Salon łączy wygodę zakupów „tu i teraz” w sklepie stacjonarnym z dostępem do milionów produktów na Empik.com w opcji darmowej dostawy do sklepu, w tym również ekodostawy bez żadnych dodatkowych opakowań i wypełniaczy.

Umowa z Empik nie jest jedyną w ostatnim czasie, centrum handlowe dynamicznie rozwija swój tenant-mix. – W Nowych Czyżynach działa już salon MONNARI, który zadebiutował w obiekcie pod koniec września, a także salon W.KRUK, który otwarto w sierpniu br. – mówi Karolina Nitowska.

Otwarcie zaplanowano na 2 grudnia.