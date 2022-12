W okolicach Góry Kalwarii powstaje Poligon4X4 Offroad Park

Z roku na rok w Polsce przybywa entuzjastów jazdy offroad. Wraz z rosnącym zainteresowaniem sprawdzenia się w prowadzeniu auta terenowego w trudnych i wymagających warunkach, potrzebne są miejsca, w których będzie można realizować tę motoryzacyjną pasję w bezpieczny sposób i bez szkód dla przyrody. Taką możliwość mogą zapewnić obiekty oferujące kompleksowe rozwiązania do uprawiania offroadu, pozwalające zarówno na realizację testów, jak i jazd dopasowanych do różnego poziomu zaawansowania i umiejętności kierowców terenowych. Z tą myślą jest przygotowywany nowy kompleks dla branży offroadu - Poligon4X4 Offroad Park z największym Torem Prezentacyjno-Treningowym w Polsce.

Zgodnie z zamysłem jego twórców, firmy Emotivo Sp. z o.o. – właściciela m.in. marki Prezentmarzeń, Go - Racing i Formula Drive, jednym z głównych założeń realizacji kompleksu będzie wprowadzenie nowych, wyższych standardów jakości i bezpieczeństwa na rynku obiektów offroadowych w Polsce.

Jak będzie wyglądał Poligon4X4 Offroad Park?

Powstający w okolicach Góry Kalwarii Poligon4X4 Offroad Park będzie składał się z 3 głównych elementów. Pierwszym z nich jest Tor Prezentacyjno-Treningowy o 20 modułach i łącznej długości około 1500 m. Stworzony w odpowiedzi na potrzeby branży automotive i zaawansowanych kierowców, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności. Tor został zaprojektowany we współpracy z licencjonowanymi instruktorami, aby mógł służyć nie tylko do jazd hobbystycznie, ale także jako miejsce do testów pojazdów i poszczególnych systemów motoryzacyjnych, jak również prezentacji modeli aut terenowych, SUVów oraz crossoverów przez dealerów samochodowych.

Drugim elementem jest Trasa Offroad, w ramach której są przewidziane trzy Strefy Freeride sprawiające, że 4 km to minimalna odległość, jaką można będzie pokonać. Strefy będą różnić się od siebie zarówno poziomem trudności, jak również nawierzchnią. Różnorodność przygotowanych tras pozwoli na pokonywanie ich zarówno SUVami, Crossoverami oraz autami terenowymi. Dzięki zastosowaniu trzech Stref Freeride długość trasy jest płynna, zmienia się w zależności od potrzeb. Zależnie od dokonanych na trasie wyborów i umiejętności, w terenie spędzimy od 1 do 3 godzin pokonując maksymalnie dystans od 4 do 7 km.

Trzecim, głównym elementem parku offroadowego Poligon4X4 jest Tor Quadowy, składający się z trzech oddzielnych tras różniących się od siebie długością i poziomem zaawansowania. W zależności od umiejętności i potrzeb można skorzystać z pierwszej trasy o charakterze szkoleniowym lub z 2 pozostałych dedykowanych bardziej zaawansowanym kierowcom. Co istotne cały Tor Quadowy jest otoczony przez tak zwaną Trasę Techniczną, która umożliwia szybkie dotarcie do osoby wymagającej pomocy, na przykład przy ewentualnych problemach z pojazdem.