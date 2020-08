W okresie lockdownu Polacy ograniczyli wydatki na książki

Ostatnie badanie, przygotowane przez Bibliotekę Narodową, wskazuje, że w 2019 roku nastąpiło zatrzymanie spadku czytelnictwa w Polsce, a nawet niewielki wzrost. Niemniej jednak w roku 2019, pomimo 2% wzrostu rdr. 39% Polaków przeczytało zaledwie jedną książkę.

Co ciekawe, jak wskazuje analiza Biblioteki Narodowej, po raz pierwszy od 7 lat wśród ulubionych pisarzy Polaków, pierwsze trzy miejsca przydały autorom współczesnym – Oldze Tokarczuk, Remigiuszowi Mrozowi oraz Stephenowi Kingowi. Niezmienne od 2 lat (2017-2019) jedynie 9% Polaków deklaruje, że na przestrzeni roku przeczytało 7 lub więcej książek.

W raporcie Biblioteki Narodowej wskazano ponadto, że w 2019 r. 6% Polaków sięgnęło po e-booki, a 3% słuchało audiobooków. Dane za 2020 r. pokażą najprawdopodobniej istotne zmiany trendów. Jak już teraz podaje Empik, przez okres trwania izolacji jego użytkownicy przeczytali ponad 50 milionów e-stron i odsłuchali ponad 7 milionów godzin audiobooków.

Jak podaje Santander Bank Polska, wydatki kartowe klientów w księgarniach stacjonarnych i internetowych oraz w salonach prasowych są o 14,2% wyższe niż w analogicznym okresie roku 2019.

Co ciekawe, od początku roku aż do wybuchu pandemii, klienci Banku przeznaczali na zakup książek i prasy ponad 4 mln zł tygodniowo, czyli o ok. 1 mln zł więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Natomiast w związku z sytuacją wywołaną przez koronawirusa, mocno ograniczyli oni wydatki również na książki i prasę, które w ujęciu tygodniowym spadły do poziomów z roku 2017, tj. ok. 1 mln zł. Pierwsze sygnały odbicia pojawiły się pod koniec kwietnia br., a obecnie klienci Santander Bank Polska wydają kartami w księgarniach i salonach prasowych ok. 3,5 mln zł tygodniowo, nieznacznie więcej niż latem 2019.

Zdaniem przedstawicieli Santander Ban k Polska, patrząc na historyczne dane z lat 2017-2019 można przypuszczać, że nadchodząca jesień i zima będą dla czytelnictwa lepsze niż początek 2020.