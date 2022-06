W Poznaniu, w Avenidzie ruszył największy sklep Half Price w Polsce

Oferta obejmuje ponad 2000 światowych marek w atrakcyjnych cenach, niższych o nawet 80%. HalfPrice w Avenidzie to miejsce dla łowców i łowczyń okazji, które z pewnością należy odwiedzić.

- Portfolio najemców Avenidy Poznań wzbogaciło się w ostatnim czasie o kilka nowych marek – do najnowszych z nich należy otwarty właśnie HalfPrice. Nieustannie rozszerzamy naszą ofertę, by sprostać wymaganiom i oczekiwaniom naszych Klientów. Teraz mamy dla nich nie lada niespodziankę – do grona naszych najemców dołączył największy w Polsce sklep HalfPrice. Już dziś zapraszam na zakupy - mówi Katarzyna Korpak, Dyrektor Avenidy Poznań.

HalfPrice jest młodą, polską marką. W zaledwie rok od jej powstania sieć liczy już ponad 70 sklepów w Polsce oraz na 6 rynkach zagranicznych. HalfPrice

w Avenidzie jest jedynym punktem w Poznaniu, a zarazem największym sklepem marki w Polsce.