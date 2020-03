W sklepach Grupy CCC znajdą się tablety do zamówień online i kasy samoobsługowe

fot. za CCC

Grupa CCC opublikowała wyniki za rok 2019. Grupa sprzedała w 2019 roku 52 mln par butów i odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 24% do 5,8 mld zł. Największy wpływ na tempo wzrostu sprzedaży miał dynamicznie rosnący e-commerce (+49%) oraz rozwój organiczny. Grupa wypracowała marżę brutto na poziomie 49,4%, a jej nieznaczny spadek rdr (o 0,7 p.p.) wynikał z wyższego udziału marek obcych w sprzedaży detalicznej oraz wzrostu udziału przychodów e-commerce.

Starta netto Grupy to 27,6 mln zł (56,6 mln zł zysku w 2018 r.).

Grupa zanotowała w 2019 roku wzrost udziału e-commerce w przychodach z około 21% do blisko 25% (1,46 md zł), co jest zgodne ze strategią GO.22, zakładającą jego dalsze zwiększanie do poziomu powyżej 35% w roku 2022.

Na koniec 2019 roku Grupa CCC była obecna w 29 krajach – w 23 sprzedaż prowadzona jest w przeszło 1200 sklepach stacjonarnych, a w 15 poprzez kanał online. W minionym roku klienci nabyli we wszystkich kanałach sprzedaży CCC ponad 50 mln par obuwia.

Cele Grupy na 2020 wynikają z przyjętej w styczniu 2020 r. strategii Grupy GO.22. W 2020 Grupa planuje dalsze umacnianie pozycji wiodącego podmiotu na rynku handlu obuwiem w Europie, w tym w szczególności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Cele Grupy na 2020 r. obejmują m. in. uruchomienie:

• platformy internetowej CCC.EU w Rumunii, Austrii, na Węgrzech, a także obecności w kanale online w Rosji;

• aplikacji mobilnej CCC w Czechach, Rumunii, Austrii i na Słowacji oraz Węgrzech;

• platformy eobuwie.pl oraz aplikacji mobilnej eobuwie.pl w Chorwacji;

• pierwszego sklepu hybrydowego eobuwie.pl w Czechach;

• platformy MODIVO na kolejny rynkach, w tym: Chorwacja, Ukraina, Szwajcaria;

• aplikacji mobilnej DeeZee;

Grupa planuje także dalsze skalowanie i popularyzowanie unikatowego rozwiązania skanowania stóp esize.me.

W zakresie sklepów stacjonarnych Grupa przewiduje otwarcie netto do ok. 60 tys. m2 oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych do już funkcjonujących sklepów tj. tablety do zamówień online, czy kasy samoobsługowe.