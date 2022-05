W szczecińskim Galaxy powstaje sklep Rituals

W należącym do EPP centrum Galaxy powstał pierwszy w regionie zachodniopomorskim salon holenderskiej marki Rituals, oferującej artykuły do pielęgnacji. Na blisko 170 mkw. klienci szczecińskiego centrum znajdą m.in. kosmetyki do ciała ze składnikami pochodzenia naturalnego oraz zapachowe produkty do domu.