W tej małej miejscowości powstał ogromny magazyn TK Maxx. Praca dla 1000 osób

Zgodnie z planem wszyscy jego pracownicy zostaną zatrudnieni w Sulechowie.

Największe centrum dystrybucyjne TJX Europe

Prace budowlane nad nowym centrum dystrybucyjnym TJX Europe zostały oficjalnie zakończone. Budynek o metrażu ponad 61 000 mkw. powstał na działce o powierzchni 23 ha w Sulechowie, co czyni go największym centrum dystrybucyjnym marki w Europie kontynentalnej. Sulechów będzie drugim, po Wrocławiu, centrum TJX Europe zlokalizowanym w Polsce i szóstym w Europie – tuż obok Bergheim w Niemczech oraz Stoke, Wakefield i Walsall w Wielkiej Brytanii. Produkty procesowane w nowo powstałym obiekcie będą transportowane do ponad 250 sklepów TK Maxx w Polsce, Holandii oraz Austrii i Niemczech, gdzie w maju br. swoją premierę miała usługa e-commerce.

Uruchomienie centrum dystrybucyjnego w Sulechowie oznacza, że swoją działalność zakończyło tymczasowe centrum TJX Europe, które mieściło się w Parku Panattoni w Nowym Kisielinie. Obiekt ten funkcjonował od 21 lipca 2021 r. do 9 czerwca br. Osoby, które do tej pory zatrudnione były w tymczasowym centrum dystrybucyjnym, będą kontynuować pracę w docelowej lokalizacji. W związku z uruchomieniem budynku w Sulechowie, w najbliższych latach jego działalności, zatrudnienie znajdzie ponad 1000 osób, a w przyszłości centrum dystrybucyjne utworzy zatrudnienie dla nawet 2500 osób. Rekrutacja cały czas trwa – aktualnie poszukiwani są kierownicy produkcji, menadżerowie zespołów, jak też operatorzy wózków widłowych czy pracownicy magazynowi.

Co wiemy o TJX Europe?

TK Maxx jest własnością spółki TJX Europe (obejmującą marki TK Maxx i Homesense) a spółką macierzystą jest TJX Companies, Inc. TK Maxx to wiodący w Europie sprzedawca odzieży i artykułów gospodarstwa domowego, oferujący ogromny asortyment znanych marek w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie.TK Maxx oferuje produkty w sześciu działach: moda damska, moda męska, obuwie, akcesoria, produkty dla dzieci i produkty dla domu.

W maju 2023, TK Maxx miał 632 sklepy w sześciu krajach w całej Europie: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Austrii, Holandii i Polsce, gdzie aktualnie działalność prowadzą 53 sklepy.