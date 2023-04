Wakacje.pl nowym najemcą w Nowych Bielawach

– Oferta usługowa Nowych Bielaw staje się nie tylko coraz szersza, ale także coraz bardziej kompleksowa, dając klientom możliwość załatwienia wielu spraw pod jednym dachem. Taki rozwój tego segmentu jest jednym z naszych leasingowych celów – mówi Karolina Nitowska, Leasing Director w Greenman Poland.

Wakacje.pl to dziś lider na rynku zorganizowanych wyjazdów turystycznych. Planujący wypoczynek mogą u niego znaleźć bazę prawie 75 tys. ofert do 150 krajów, która jest codziennie aktualizowana i obejmuje ponad 100 doskonale znanych na europejskim rynku biur podróży – m.in. Rainbow Tours, Grecos, Coral Travel i wielu innych.

Znajdą coś jeszcze. – Przygotowujemy oferty szyte na miarę pod każdego klienta. Jest on dla nas jak gość, którego obsługa zaczyna się od momentu wejścia do salonu i trwa aż do powrotu do kraju. Aby jak najlepiej go obsłużyć, systematycznie uczestniczymy w szkoleniach produktowych oraz sprawdzamy nowe obiekty na wyjazdach typu study tour, aby jak najdokładniej zaprezentować klientowi wybrane destynacje – mówi Natalia Gotowalska, kierownik salonu Wakacje.pl w Nowych Bielawach.

Kolejny najemca w Nowych Bielawach

Wakacje.pl to kolejny najemca w segmencie usługowym Nowych Bielaw. Odwiedzający centrum znajdą tu punkty m.in. banków Millenium i mBank, teleoperatorów Orange, Plus/Polsat Box, T-Mobile, i Play, Canal Plus, Kodano Optyk, Vision Express, Poczty Polskiej, Panek czy Pralni EBS. Od niedawna działa tu także biuro podróży TUI.

– Oferta usługowa Nowych Bielaw stale zyskuje, a co najważniejsze, staje się coraz bardziej kompletna, dając klientom duży wybór i ogrom możliwości. To kierunek rozwoju, który planujemy umacniać, tworząc ofertę convenience, nie tylko w obszarze handlowym, ale i usługowym – mówi Karolina Nitowska.