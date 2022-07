Wakacyjna kampania marki Schwarzkopf

Dzięki możliwości wypróbowania filtra, stworzonego na potrzeby wakacyjnej kampanii z TikTokiem, konsumenci mogą zobaczyć, jak będą wyglądać w nietypowych kolorach włosów. Podobny efekt można również wypróbować, skanując kod QR umieszczony na opakowaniach farb do włosów marki LIVE.

Lato to czas wakacji, festiwali i nieco luźniejszego podejścia do stylizacji pod kątem zarówno ubrań, jak i włosów. Dzięki najnowszej kampanii Schwarzkopf LIVE, użytkownicy popularniej platformy TikTok mają możliwość wirtualnego poeksperymentowania z kolorem swoich włosów. Przygotowany specjalny filtr umożliwia im przetestowanie pięciu wariantów kolorystycznych, które wyrażają jednocześnie jeden z konkretnych nastrojów: Festival Mood, Beach Mood, House Party Mood, Date Night Mood oraz Picnic Mood. W akcję zaangażowali się znani influencerzy: Adrianna Skon, Marlena Sojka, Viciia oraz Dominik Rupiński, których łączna liczba followersów to ponad 15mln.

Niezależnie od TikToka, podobny efekt konsumenci mogą uzyskać, skanując kody QR, umieszczone na opakowaniach produktów do koloryzacji marki LIVE. Przekierowuje on na stronę marki Schwarzkopf, na której konsument ma możliwość wypróbowania wybranego wariantu kolorystycznego. Dzięki temu każdy będzie mógł zobaczyć efekty koloryzacji, jeszcze przed dokonaniem zakupu.